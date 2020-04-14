IMF Covid-19 salgınından etkilenen 25 ülkenin borçlarını erteledi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Felaketlerle Mücadele ve Yardım Fonu (CCRT) kapsamında, ekonomisi Covid-19 salgınından etkilenerek zarar gören 25 ülkenin borçlarını ertelediğini açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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