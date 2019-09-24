IMF: Daha fazla reform gelmedikçe büyüme zorlu olacak
2 gün önce
IMF, Türkiye'nin dış ve iç risklere karşı hassas olmaya devam ettiğini ve hükümetten daha fazla reform gelmedikçe güçlü ve sürdürülebilir büyümenin zorlu olacağını bildirdi.
IMF, Türkiye'nin dış ve iç risklere karşı hassas olmaya devam ettiğini ve hükümetten daha fazla reform gelmedikçe güçlü ve sürdürülebilir büyümenin zorlu olacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:05
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