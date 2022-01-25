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IMF de ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü - Son Dakika

IMF de ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

25.01.2022 20:28
IMF de ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Dünya Bankası'nın ardından IMF de küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü.

Dünya Bankası'nın ardından IMF de küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. IMF, 2022 yılı için tahminini yüzde 4,4'e çekerken Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmininde ise bir değişiklik yapmadı.Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomi için büyüme tahminini revize etti. Koronavirüsün Omicron varyantındaki yayılma, artan enerji fiyatlarına bağlı olarak enflasyonda meydana gelen yükselme ve Çin'in mali sorunlarını gerekçe gösteren IMF, 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 4,4'e düşürdü.

Güncellenen Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin 2022'ye önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğine dikkat çekildi. Raporda, "Omicron enfeksiyonlarındaki küresel artışın azaldığı ve virüsün daha fazla hareket kısıtlaması gerektiren yeni varyantlara dönüşmediği varsayılırsa, olumsuz etkinin ikinci çeyrekten itibaren azalması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

IMF, Ekim 2021'de yayımladığı raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9, 2023'te ise yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmininde ise bir değişiklik yapmadı. IMF, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 3,3 oranında büyümesini bekliyor.

Dünya Bankası da düşürdü

Dünya Bankası da Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda gelişmiş ekonomiler için büyüme beklentilerini düşürmüş ve gelişmekte olan ekonomilerde ise ekonomik toparlanmanın yüksek borç seviyeleri, artan gelir eşitsizliği ve yeni koronavirüs varyantları nedeniyle tehdit altında olduğu uyarısı yapmıştı.

Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Grubu Direktörü Ayhan Köse'nin hazırladığı raporda geçen yıl yüzde 5,5 olarak kaydedilen küresel ekonomik büyümenin "belirgin" bir yavaşlamayla 2022'de yüzde 4,1'e ve 2023'te yüzde 3,2'ye gerileyeceği öngörüsünde bulunulmuştu.

AP,AFP/BÖ,BK

(c)

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Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Koronavirüs, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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