IMF'den Cezayir'e petrol fiyatlarındaki artışa rağmen ekonomik reformları sürdürme çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

IMF'den Cezayir'e petrol fiyatlarındaki artışa rağmen ekonomik reformları sürdürme çağrısı

19.05.2022 17:58
IMF'den Cezayir'e petrol fiyatlarındaki artışa rağmen ekonomik reformları sürdürme çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Cezayir yönetimini, ülkenin ana gelir kaynağı petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişe rağmen mali ve ekonomik reformlarını sürdürmeye çağırdı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Cezayir yönetimini, ülkenin ana gelir kaynağı petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişe rağmen mali ve ekonomik reformlarını sürdürmeye çağırdı.

Cezayir resmi radyosunda yayımlanan habere göre, Cezayir Maliye Bakanı Abdurrahman Raviye, IMF Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Cihad Azur ile ülkedeki ekonomik durumu görüştü.

Son aylarda petrol fiyatlarındaki artışa rağmen yapısal reformlara bağlılığın korunması ve bütçenin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Azur, IMF'nin, Cezayir'in başlattığı reformlarla ilgili teknik destek ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Raviye de Cezayir'in uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarındaki artışa rağmen vergi, bütçe ve bankacılık alanları başta olmak üzere daha önce başlatılan reform çalışmalarını hızlandırmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Cezayir'de genel bütçe açığı bu yıl 30 milyar doları aşarak tarihindeki en üst düzeye çıktı. Cezayir bütçesi geçen yıllarda da Kovid-19 salgını ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle büyük açık vermişti.

YORUMLAR
500
Irak, Çin petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladı Irak, Çin petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Tarım Kredisi Kullananları Açıkladı: Kamu Bankasından 852 Bin, Özel Bankadan 453 Bin Kişi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Tarım Kredisi Kullananları Açıkladı: Kamu Bankasından 852 Bin, Özel Bankadan 453 Bin Kişi
Kaynak: AA

Uluslararası Para Fonu, Maliye Bakanı, Cezayir, Petrol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IMF'den Cezayir'e petrol fiyatlarındaki artışa rağmen ekonomik reformları sürdürme çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 18:06:09. #1.11#
SON DAKİKA: IMF'den Cezayir'e petrol fiyatlarındaki artışa rağmen ekonomik reformları sürdürme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement