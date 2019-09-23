Son Dakika Haberleri: IMF'den "CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşme" iddialarına yanıt
Son Dakika Dünya Haber

IMF'den "CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşme" iddialarına yanıt

30 dakika önce

Muhalefet temsilcilerinin IMF yetkilileriyle gizli görüşme yaptığı iddialarına yanıt, IMF'nin basın açıklamasından geldi.

IMF'den

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye yönelik eleştiriler devam ederken, IMF Pazartesi günü geç saatlerde konuya dair kapsamlı bir basın açıklaması yayınladı.


Görüşmenin gizli olduğu yönündeki eleştirilere yanıt olarak tüm istişarelerin mutat uygulamalar çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayan IMF açıklaması, Türkiye ile IMF arasındaki Dördüncü Madde İstişaresi çerçevesinde IMF'nin her sene ilgili ülkelerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Cumhuriyet Halk Partisi, Durmuş Yılmaz, İYİ Parti, Ekonomi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan, Fatih Terim açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz Abdullah Gül'ün "ortak aday" olacağı iddiasına İYİ Parti'den yanıt: Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini Ünlü model Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 23:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IMF'den "CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşme" iddialarına yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]