IMF'den "CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşme" iddialarına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye yönelik eleştiriler devam ederken, IMF Pazartesi günü geç saatlerde konuya dair kapsamlı bir basın açıklaması yayınladı.



Görüşmenin gizli olduğu yönündeki eleştirilere yanıt olarak tüm istişarelerin mutat uygulamalar çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayan IMF açıklaması, Türkiye ile IMF arasındaki Dördüncü Madde İstişaresi çerçevesinde IMF'nin her sene ilgili ülkelerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.