Son Dakika Haberleri: IMF'den Fed'in Faiz Artırımını Askıya Alma Kararına Destek

IMF'den Fed'in Faiz Artırımını Askıya Alma Kararına Destek

1 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik belirsizlik karşısında ihtyatlı bir adım olarak faiz artırımlarını askıya alma kararını desteklediklerini söyledi.

IMF'den Fed'in Faiz Artırımını Askıya Alma Kararına Destek, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik belirsizlik karşısında ihtyatlı bir adım olarak faiz artırımlarını askıya alma kararını desteklediklerini söyledi.

Rice, haftalık basın toplantısında, "ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu küresel belirsizlikler dikkate  alındığında, Fed'in Federal Fon faiz oranında gelecekteki değişiklikleri belirlemek konusunda sabırlı olma kararını destekliyoruz. Fed'in verilere bağlı hareket etme ilkesine ve açık iletişime uymayı  sürdürmesinin piyasalarda herhangi bir bozulmanın minimize edilmesine ve yardım edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:42 Kaynak: DHA

Ekonomi
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