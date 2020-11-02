IMF'den G20 ülkelerine "politika desteğini sürdürme" uyarısı - Son Dakika

IMF'den G20 ülkelerine "politika desteğini sürdürme" uyarısı

02.11.2020 17:59
IMF'den G20 ülkelerine

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belirsizliğin hala yüksek olduğunu ve politika desteğinin erken çekilmesinin bu ortamda maliyetli olacağını belirterek, G20 ülkelerine, kriz boyunca destek sağlamaya devam etmeleri uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belirsizliğin hala yüksek olduğunu ve politika desteğinin erken çekilmesinin bu ortamda maliyetli olacağını belirterek, G20 ülkelerine, kriz boyunca destek sağlamaya devam etmeleri uyarısında bulundu.

IMF, 21-22 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi çerçevesinde hazırladığı "Güçlü, Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme" başlıklı raporunu yayımladı.

Kovid-19 salgınının büyük bir yıkıma neden olduğu ve küresel ekonomik ortamı önemli ölçüde değiştirdiğine işaret edilen raporda, ekonomik toparlanmanın kısmi ve düzensiz olmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

Raporda, "En kötünün geride kaldığına ilişkin işaretler olsa da salgın yayılmaya devam ettiği için belirsizlik hala yüksek." denildi.

"Salgının derin izler bırakması muhtemel"

Finansal koşulların aniden sıkılaşması, jeopolitik ve sosyal gerilimlerin büyümeyi bozabileceğine dikkati çekilen raporda, "Politika desteğinin erken çekilmesi bu ortamda maliyetli olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, salgının neden olduğu zararların derin izler bırakmasının muhtemel olduğu, altta yatan zorlukları da artırdığı kaydedildi.

IMF'nin raporunda, "Salgın tıbbi çözümlerle kontrol altına alınana kadar sürekli, güçlü ve kapsayıcı bir büyüme olası değil." ifadesine yer verildi.

Politika yapıcıların krizi sona erdirmeye odaklanması ve yaraları iyileştirmeye başlaması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"En büyük öncelik sağlık krizini hızlı bir şekilde sona erdirmek, ekonomiler ile insanları desteklemek ve sadece güçlü ve kalıcı değil, aynı zamanda tüm insanlara fayda sağlayan bir toparlanma için zemin hazırlamak. Bu krizin mirasını ve uzun süredir devam eden reform ihtiyacını ele almayı gerektirir."

"Para politikaları finansal istikrarı desteklemeye yardımcı olmalı"

Raporda, yapılması gerekenlere de değinilerek, "Kriz boyunca destek sağlamaya ve büyümeyi güçlendirmeye devam edin." çağrısında bulunuldu.

Para ve finans sektörü politikalarının uyumlu kalmaya ve finansal istikrarı desteklemeye yardımcı olması gerektiği vurgulanan raporda, politika desteğinin vaktinden önce çekilmemesi gerektiği kaydedildi.

Raporda, kalıcı bir toparlanma sağlanması gerektiği belirtilerek, sağlık hizmetlerine, eğitime, fiziksel ve dijital altyapıya yapılan kamu yatırımlarının toparlanmanın desteklenmesine yardımcı olacağı aktarıldı.

Yapısal reformlara da ihtiyaç olduğuna işaret edilen raporda, kriz açık bir şekilde azaldığında uzun vadeli borç sürdürülebilirliğini sağlamaya ve tamponları eski haline getirmek için borç seviyelerini aşağı yönlü bir yola sokmaya odaklanılması gerekeceği kaydedildi.

Fırsatlara erişimin de geliştirilmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, yoksulluk ve gelir eşitsizliğindeki yükselişi kalıcı olarak tersine çevirmek için kararlı eylemlerin önem taşıdığı vurgulandı.

Güçlü ve kalıcı büyüme için iş birliği vurgusu

IMF'nin raporunda, güçlü ve kalıcı büyümeye ulaşmak için iş birliği gerektiği belirtilerek, G-20 gündeminin; etkili tıbbi tedavilerin ve aşıların geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak için iş birliğine dayalı bir küresel çözüm içermesi gerektiği kaydedildi.

Tüm ülkelerde yeterli sağlık malzemeleri ve tıbbi çözümlerin mevcudiyetinin sağlanması gerektiği aktarılan raporda, kritik ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, en zengin ekonomilerin en yoksul ekonomileri desteklemeye devam etmesi gerektiğinin altı çizilerek, küresel liderlerin toparlanmanın yeşil ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için uyumlu bir çaba sarf etmesi gerektiği aktarıldı.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF'den G20 ülkelerine 'politika desteğini sürdürme' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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