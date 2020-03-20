IMF'den İtalya için daralma beklentisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF'den İtalya için daralma beklentisi - Son Dakika Ekonomi

IMF'den İtalya için daralma beklentisi

29 dakika önce

IMF, İtalya ekonomisinin, salgının etkisiyle bu yıl yüzde 0,6 küçüleceği, 2021 ve 2022 yıllarında ise yüzde 0,8'er büyüme göstereceği öngörüsünde bulundu.

IMF'den İtalya için daralma beklentisi , System.String[]

IMF, İtalya ekonomisinin, salgının etkisiyle bu yıl yüzde 0,6 küçüleceği, 2021 ve 2022 yıllarında ise yüzde 0,8'er büyüme göstereceği öngörüsünde bulundu.

İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:27 

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