IMF'den İtalya için daralma beklentisi
29 dakika önce
IMF, İtalya ekonomisinin, salgının etkisiyle bu yıl yüzde 0,6 küçüleceği, 2021 ve 2022 yıllarında ise yüzde 0,8'er büyüme göstereceği öngörüsünde bulundu.
IMF, İtalya ekonomisinin, salgının etkisiyle bu yıl yüzde 0,6 küçüleceği, 2021 ve 2022 yıllarında ise yüzde 0,8'er büyüme göstereceği öngörüsünde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:27
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