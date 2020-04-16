IMF'den Kovid-19'a karşı "küresel eylem" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF'den Kovid-19'a karşı 'küresel eylem' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

IMF'den Kovid-19'a karşı "küresel eylem" çağrısı

7 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), sadece güçlü küresel politika eyleminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurabileceğini ve ekonomik toparlanmayı sağlayabileceğini bildirdi.

IMF'den Kovid-19'a karşı

Uluslararası Para Fonu (IMF), sadece güçlü küresel politika eyleminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurabileceğini ve ekonomik toparlanmayı sağlayabileceğini bildirdi.

IMF, Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sonrası "Kovid-19 - Etkiler ve Politika Konuları/G20 Gözlem Notu" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, "Kovid-19, büyük bir sağlık acil durumunu ve ciddi bir ekonomik krizi tetikledi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin birçok insanın işini kaybetmesine sebep olduğuna işaret edilen raporda, kötüleşen küresel ekonomik koşullar ve yetersiz sağlık sistemleri dikkate alındığında gelişmekte olan ekonomilerin olağan dışı zorluklarla karşılaştığı aktarıldı.

"Ekonomik zararın sınırlanması için güçlü adımlar atıldı"

Raporda, "Bu yıl derin bir küresel resesyon bekleniyor ve görünüm alışılmadık bir biçimde belirsiz." ifadesi kullanıldı.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 daralacağının tahmin edildiği hatırlatılan raporda, bu yılın ikinci çeyreğinin ardından kademeli bir toparlanmanın beklendiği ve 2021'de büyümenin daha güçlü olmasının öngörüldüğü anımsatıldı.

Raporda, "Politika yapıcılar, hastalığın yayılmasını engellemek ve ekonomik zararı sınırlamak için güçlü adımlar attı." değerlendirmesine yer verildi.

Birçok ülkede maliye politikasında en çok etkilenen ve korunmasız olan insanlara destek sağlamak için belirgin bir şekilde gevşemeye gidildiği aktarılan raporda, en önemli mali eylemlerin salgının hızla yayıldığı gelişmiş ekonomilerde alındığı hatırlatıldı. Raporda, "Para politikasında gevşemeye gidilmesi ve finansal sektör politikaları, finansal koşulların sıkılaşmasını kısmen azalttı." ifadesi kullanıldı.

"Ortak eylem şart"

Sorunların çözülmesinde ortak eylemin önemine vurgu yapılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Çoğu ülkede, salgının önlenmesine yönelik kısıtlamalar kalkana kadar vatandaşların daha fazla desteğe ihtiyacı olacaktır. Ancak, hükümetlerin vatandaşlarına sağladığı ekonomik desteğin kapsamı eşit değildir. Gelişmekte olan birçok ülkenin küresel toplumun desteği olmadan yeterli sosyal korumayı sağlayabilmesi mümkün değildir. Pandeminin sona ermesini hızlandırmak ve sağlıklı bir küresel ekonomiyi daha hızlı sağlamak için ortak eylem şarttır."

Raporda, salgının önlenmesine ve toparlanma süreçlerine ilişkin önceliklerin farklılaştığına işaret edilerek, salgına karşı alınan önlemlerin sağlık sistemleri üzerindeki baskılar azalıncaya kadar önemli olmaya devam edeceği, ancak sürdürülebilir olabilmeleri için ekonomik desteklerle birlikte uygulanmalarının gerektiği aktarıldı.

Gelişmekte olan ekonomilerin salgınla mücadelesine yardımcı olabilmek için çok taraflı iş birliği gerektiğinin altı çizilen raporda, ticaret ve finans akışlarını yeniden canlandırmak, kırılganlıklarla borç yüklerinin artışına müdahale etmek ve küresel talepteki güçlü canlanmayı desteklemek için de ortak eylemin önemli olduğu kaydedildi.

Raporda, "Sadece güçlü küresel politika eylemi pandemiyi durdurabilir ve güçlü ekonomik toparlanmayı sağlayabilir. G20, birlikte çalışarak, dünya ekonomisinin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yoluna girmesine yardımcı olabilir." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Para Fonu, Suudi Arabistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:08 Kaynak: AA

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