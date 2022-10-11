IMF'den küresel büyümede karamsar tablo

IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporunda pandemi sonrasında kısmen iyileşen yaraların yeniden açılacağı, küresel büyümenin 2023'te yüzde 2,7'ye gerileyeceği uyarısı yaptı.Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiyle ilgili büyüme tahminlerini bir kez daha aşağı çekti. IMF'nin açıkladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda bu yıl için küresel büyüme tahmini yüzde 3,2 olarak açıklanırken 2023 için büyüme tahmini yüzde 0,2'lik düşüşle yüzde 2,7'ye geriledi.

Koronavirüs pandemisi sonrasında Ukrayna savaşıyla gelen gıda ve enerji fiyatlarındaki hızlı artışa işaret edilen raporda, merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faiz yükseltme politikalarının da ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, küresel ekonominin üçte birden fazlasının bu yıl ve önümüzdeki yıl daralmaya doğru ilerlediğini belirterek "Bu yılın şokları, pandemi sonrasında sadece kısmen iyileşen yaraların yeniden açılmasına yol açacak" dedi.

IMF raporunda, küresel büyüme profilinin küresel mali kriz ve pandemi yıllarını da geride bırakarak 2001'den beri en düşük seviyeye gerilediği kaydedildi.

Üç büyüklerde durgunluk sürecek

Dünyanın en büyük üç ekonomisi; ABD, AB ve Çin'de de ekonomik durgunluğun süreceğini belirten Gourinchas, dip noktasına henüz gelinmediğini, pek çok ülkenin 2023'te resesyonu hissedeceğini söyledi.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de bu yıl yüzde 1,6, önümüzdeki yıl yüze 1'lik büyüme bekleniyor. Amerikan merkez bankası Federal Reserve (Fed), enflasyonla mücadele için üst üste faiz artırımlarına gitmiş, artışların süreceği sinyalini vermişti.

IMF raporunda Çin'deki ekonomik büyümenin son on yılların en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 3,2 olarak gerçekleşeceği, Euro Bölgesinde de ekonomideki yavaşlamanın gelecek yıl daha derinleşeceği öngörüsünde bulunuluyor. Euro Bölgesinde bu yıl yüzde 3,1'lik büyümenin 2023'te yüzde 0,5'e gerilemesi bekleniyor.

Raporda Almanya ve İtalya'nın resesyona sürüklenecekleri öngörüsünde de bulunuldu. Almanya için bu yıl yüzde 1,5'lik büyüme öngörülürken önümüzdeki yıl ekonomide yüzde 0,3'lük daralma yaşanacağı tahmin ediliyor.

Merkez bankalarına uyarı

Artan fiyat baskısının refahın önündeki en acil tehdit olduğunu vurgulayan IMF Baş İktisatçısı Gourinchas, merkez bankalarının tamamen fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesine odaklandıklarını kaydetti.

Gourinchas, ancak enflasyonun sürekliliği konusunda yanlış hesaplamalar yapmanın, merkez bankalarının zor koşullarda kazanılmış güvenilirliğini zedeleyerek makroekonomik istikrarın geleceği açısından zararlı etkilere yol açabileceği uyarısında da bulundu.

Küresel enflasyonun bu yıl yüzde 9,5 olarak gerçekleşmesi ve 2024'e kadar yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyor.

AFP/BK,BÖ