IMF'den küresel ekonomi için "ikinci dalga" uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ikinci bir Covid-19 dalgasının, hala ilk dalganın sarsıntısını yaşayan küresel ekonomide çok daha ağır bozulmalara neden olabileceği uyarısı yaptı.
Georgieva, G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bu hafta sonu yapacakları sanal toplantı öncesi yayınladığı yazıda, "Tehlikeyi henüz atlatmıyş değiliz" dedi.
"Üretim açıklarının belirgin düzeylerde olduğu ve enflasyonun hedeflerin altında olduğu durumlarda para politikasının uyumlu olmasının sürdürülmesi gerekir."