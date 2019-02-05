IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar daha
9 dakika önce
Mısır, ilerleyen günlerde IMF'den 2 milyar dolar daha teslim alacak.
Mısır
, ilerleyen günlerde IMF'den 2 milyar dolar daha teslim alacak. Böylece ülkenin IMF'den aldığı toplam tutar 10 milyar dolara ulaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:00
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