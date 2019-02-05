Son Dakika Haberleri: IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar daha

IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar daha

9 dakika önce

Mısır, ilerleyen günlerde IMF'den 2 milyar dolar daha teslim alacak.

IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar daha, System.String[]
Mısır, ilerleyen günlerde IMF'den 2 milyar dolar daha teslim alacak. Böylece ülkenin IMF'den aldığı toplam tutar 10 milyar dolara ulaşacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:00 

Mısır, Ekonomi
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