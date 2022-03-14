IMF'den Uganda'ya 125 milyon dolarlık kredi desteği - Son Dakika
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IMF'den Uganda'ya 125 milyon dolarlık kredi desteği

14.03.2022 14:48
IMF'den Uganda'ya 125 milyon dolarlık kredi desteği

Uluslararası Para Fonu (IMF), kısa ve orta vadede ekonomik toparlanma ve kalkınma için Uganda'ya 125 milyon dolarlık mali yardımda bulunacağını duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), kısa ve orta vadede ekonomik toparlanma ve kalkınma için Uganda'ya 125 milyon dolarlık mali yardımda bulunacağını duyurdu.

IMF Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada değerlendirmesine yer verilen IMF Başkan Yardımcısı Bo Li, "Uganda makamları zorlu bir ortamda ekonomik programlarına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Programın performansı tatmin edici." ifadelerini kullandı.

Ugandalı yetkililerin geçen temmuzdan bu yana Kovid-19 salgınının ikinci dalgasını ustalıkla yönettiği belirtilen açıklamada, 125 dolarlık mali yardım yapılacağı kaydedildi.

IMF desteğinin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, özel sektörün desteklemesinde, sosyal harcamalarda ve finans sektörünün iyileştirmesinde kullanılacağı bildirildi.

Uganda ile IMF geçen sene 28 Haziran'da, Genişletilmiş Kredi Kolaylığı (ECF) programı kapsamında bir anlaşma imzalamıştı.

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Uluslararası Para Fonu, Yürütme Kurulu, Uganda, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: IMF'den Uganda'ya 125 milyon dolarlık kredi desteği - Son Dakika
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