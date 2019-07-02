Son Dakika Haberleri: IMF  Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı
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IMF  Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı

25 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığına aday gösterilmesi ardından görevini askıya aldığını belirtti.

IMF  Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığına aday gösterilmesi  ardından görevini askıya aldığını belirtti.
Lagarde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ECB Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bu gelişme ışığında ve IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi'ne danışarak, adaylık döneminde IMF direktörü olarak sorumluluklarımı geçici olarak askıya almaya karar verdim" duyurusunu yaptı.
Lagarde'ın açıklaması Ekim ayında ECB Başkanı Mario Draghi'nin yerine geçmek için Avrupa Konseyi tarafından aday gösterilmesi ertesinde geldi. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Ekonomi
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