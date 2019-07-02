IMF Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığına aday gösterilmesi ardından görevini askıya aldığını belirtti.
Uluslararası Para Fonu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
(IMF) Direktörü Christine Lagarde
, Avrupa Merkez Bankası
(ECB) başkanlığına aday gösterilmesi ardından görevini askıya aldığını belirtti.
Lagarde Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "ECB Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bu gelişme ışığında ve IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi'ne danışarak, adaylık döneminde IMF direktörü olarak sorumluluklarımı geçici olarak askıya almaya karar verdim" duyurusunu yaptı.
Lagarde'ın açıklaması Ekim ayında ECB Başkanı Mario Draghi
'nin yerine geçmek için Avrupa Konseyi
tarafından aday gösterilmesi ertesinde geldi. (Fotoğraflı)
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