Son Dakika Haberleri: Imf-Dünya Bankası Bahar Toplantıları Başlıyor

Imf-Dünya Bankası Bahar Toplantıları Başlıyor

1 saat önce

Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temsil edeceği Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da gerçekleştirilecek.

Imf-Dünya Bankası Bahar Toplantıları Başlıyor, System.String[]
Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temsil edeceği Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da gerçekleştirilecek.

Bakan Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak ve temaslar bulunmak üzere dün gece Washington'a geldi.

Albayrak'ın, organizasyon kapsamındaki G-20 Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılması bekleniyor.

Bakan Albayrak, ayrıca çeşitli üst düzey temaslarda bulunacak ve Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:33 Kaynak: AA
Washington, Dünya Bankası, Güncel
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