Imf-Dünya Bankası Bahar Toplantıları Başlıyor
1 saat önce
Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temsil edeceği Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da gerçekleştirilecek.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:33 Kaynak: AA
'yi Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın temsil edeceği Uluslararası Para Fonu
(IMF)- Dünya Bankası
Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington
'da gerçekleştirilecek.
Bakan Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak ve temaslar bulunmak üzere dün gece Washington'a geldi.
Albayrak'ın, organizasyon kapsamındaki G-20 Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası
Başkanları Toplantısı'na da katılması bekleniyor.
Bakan Albayrak, ayrıca çeşitli üst düzey temaslarda bulunacak ve Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapacak.
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