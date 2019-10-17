Son Dakika Haberleri: IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak
Son Dakika Ekonomi IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak

IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak

1 saat önce

Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık ortak toplantısında Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecek.

IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık ortak toplantısında Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecek.

TCMB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IMF - Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak ve toplantılar sırasında yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gidecek olan ve Hazine ve Maliye  Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun Başkanlık edeceği Türk heyetinde, TCMB "Başkan Yardımcısı düzeyinde" temsil edilecek.

Türkiye ekonomisinin yoğun gündemi nedeniyle TCMB Başkanı Murat Çetinkaya görevinin başında kalmayı tercih ettiği belirtilen bilgilere göre, IMF - Dünya Bankası toplantılarında TCMB'yi Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük temsil edecek.


Uluslararası Para Fonu, Merkez Bankası, Dünya Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır
Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:48:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]