IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak

Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık ortak toplantısında Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecek.

TCMB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IMF - Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak ve toplantılar sırasında yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gidecek olan ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun Başkanlık edeceği Türk heyetinde, TCMB "Başkan Yardımcısı düzeyinde" temsil edilecek.