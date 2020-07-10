IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak - Son Dakika

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından 12-18 Ekim'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağırlıklı olarak sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından 12-18 Ekim'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağırlıklı olarak sanal ortamda gerçekleştirilecek.

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass tarafından yapılan ortak açıklamada, dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin durumun izlenmeye devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Pandemi ile ilgili devam eden sağlık endişeleri göz önüne alınarak, IMF ve Dünya Bankası Grubu yönetimleri 12-18 Ekim haftasında gerçekleşecek 2020 IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarının bu yıl ağırlıklı olarak sanal bir formatta yapılmasını öneriyor." ifadesi kullanıldı.

Toplantı için sanal bir senaryo hazırlanırken gelişmeler ışığında toplantı formatına ilişkin esnek kalınacağının belirtildiği açıklamada, "Amacımız, Yıllık Toplatıların katılımcılarının, çalışanlarının ve Washington DC bölgesinde yaşayanların sağlığı ile güvenliğini sağlayarak, üyelerimize en etkin şekilde hizmet etmek." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF ve Dünya Bankası tarafından bu yıl 14-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları da Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda yapılmıştı.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 01:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak - Son Dakika Ekonomi
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