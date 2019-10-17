Son Dakika Haberleri: IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına TCMB Başkan Yardımcısı Küçük katılacak
Son Dakika Ekonomi IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına TCMB Başkan Yardımcısı Küçük katılacak

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına TCMB Başkan Yardımcısı Küçük katılacak

1 saat önce

ABD'de gerçekleştirilecek Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını (TCMB) temsilen TCMB Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük katılacak.

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına TCMB Başkan Yardımcısı Küçük katılacak, System.String[]

ABD'de gerçekleştirilecek Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını (TCMB) temsilen TCMB Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük katılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun başkanlık edeceği Türk heyeti ABD'ye gidecek.

TCMB Başkanı Murat Uysal ile TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, gündem yoğunluğu nedeniyle toplantılara katılmayacak. Türk heyetinde Merkez Bankası'nı ise daha önceden ABD'ye giden TCMB Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük temsil edecek.

Heyet, toplantılara katılmanın yanı sıra yatırımcılarla görüşme yapacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:23:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına TCMB Başkan Yardımcısı Küçük katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]