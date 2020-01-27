IMF: Düşük büyüme, faiz, enflasyon 2020'de önde gelen riskler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF: Düşük büyüme, faiz, enflasyon 2020'de önde gelen riskler - Son Dakika Ekonomi

IMF: Düşük büyüme, faiz, enflasyon 2020'de önde gelen riskler

7 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, düşük verimlilik ile ekonomik büyüme, düşük faiz oranları ve düşük enflasyonun, 2020 ekonomik görünümündeki önde gelen riskler olduğunu söyledi.

IMF: Düşük büyüme, faiz, enflasyon 2020'de önde gelen riskler, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, düşük verimlilik ile ekonomik büyüme, düşük faiz oranları ve düşük enflasyonun, 2020 ekonomik görünümündeki önde gelen riskler olduğunu söyledi.

Georgieva, "ucuz para iştahının" hanehalkları, işletmeler ve yönetimlerin daha fazla borç almasına yol açtığı uyarısını yaptı. Toplam 144 trilyon dolar düzeyindeki küresel borcun herkes için bir sorun olmayabileceğini söyleyen Georgieva, bazı düşük gelirli ülkelerde borç düzeylerinin 2008 ekonomik kriz öncesindeki düzeylere ulaştığını hatırlattı.IMF Başkanı, daha etkili yapısal reformlar uygulanması çağrısı yaparak, gelecek dönemde kuralcı yaptırımların azalmasına ve erken harekete geçmeyi sağlayacak politikaların oluşturulmasına yol açacak kuvvetli para politikaları görmek istediğini vurguladı.


Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:09 Kaynak: DHA
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