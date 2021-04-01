IMF: Düşük gelirli ülkelerin 450 milyar dolara ihtiyacı olacak

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Yürütme Kurulu, IMF uzmanlarının, düşük gelirli ülkelerdeki son ekonomik gelişmeler ve etkilerini araştırıp, analiz ettikleri rapora göre, bu ülkelerin önümüzdeki üç yıl içinde, ekonomik toparlanma gelir düzeylerini artırmak için toplam 450 milyar dolarlık finansmana gereksinimi olacak.

IMF'den yapılan konuyla ilgili açıklamada söz konusu çalışmanın, Fon'un politika rehberlik organı olan Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ve G20 Grubu'nun, bu ülkelerin 2021-25 dönemi için olası finansman ihtiyaçlarını öngörüp, bunları kapsayacak sürdürülebilir finansman seçeneklerine odaklanma amacıyla talep edildiği belirtildi.