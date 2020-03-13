IMF: Ekonomide yavaşlamanın derinliği verilen karşılığa bağlı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF: Ekonomide yavaşlamanın derinliği verilen karşılığa bağlı - Son Dakika Ekonomi

IMF: Ekonomide yavaşlamanın derinliği verilen karşılığa bağlı

6 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide oluşacak yavaşlamının derinliğinin ve süresinin hükümetlerin vereceği karşılığa bağlı olduğuna dikkat çekti.

IMF: Ekonomide yavaşlamanın derinliği verilen karşılığa bağlı, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide oluşacak yavaşlamının derinliğinin ve süresinin hükümetlerin vereceği karşılığa bağlı olduğuna dikkat çekti.

Rice, düzenlediği basın toplantısında, her durumda, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin, 2019 yılındaki yüzde 2.9 düzeyinin altına çekileceğini söyledi.

Alkeleri hızla yayılan coronavirüs salgınıyla mücadele vermek için birlikte çalışmaya ve fakir ülkelerin artan salgınla başa çıkmasına yardımcı olmak için daha fazla bağış çağrısında bulunan Rice, petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün küresel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmenin çok erken olduğunu, ancak IMF'nin önümüzdeki ay hem bu gelişmeyi hem de salgını yansıtan daha kesin tahminler yayınlayacağını açıkladı.

Rice, IMF'nin İran dahil üye ülkelerden gelen koronavirüsle ilgili tüm yardım talepleriyle başa çıkmak için süratle çalıştığını söyledi.

Dünyada coronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran, hastalıkla mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar değerinde acil mali yardım istedi.


Uluslararası Para Fonu, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur" Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak

Son Dakika Haberleri
17:28 Rusya'dan "OPEC anlaşması" açıklaması
17:28 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"
17:26 ABD'de tüketici güveni 5 ayın en düşük seviyesinde
17:21 Borsalarda 2008'den beri en kötü hafta yaşanıyor
17:18 Kapalıçarşı'da altın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:34:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: IMF: Ekonomide yavaşlamanın derinliği verilen karşılığa bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]