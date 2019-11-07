Son Dakika Haberleri: IMF Euro Bölgesi büyüme öngörüsünü altı yılın en düşük düzeyine çekti
Son Dakika Ekonomi IMF Euro Bölgesi büyüme öngörüsünü altı yılın en düşük düzeyine çekti

IMF Euro Bölgesi büyüme öngörüsünü altı yılın en düşük düzeyine çekti

7 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Euro Bölgesi gayrisafi yurt içi hasılasının son altı yılın en düşük büyüme hızına gerileyerek, 2019 yılında yüzde 0.1 düşüşle yüzde 1.2 düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü.

IMF Euro Bölgesi büyüme öngörüsünü altı yılın en düşük düzeyine çekti, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF), Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Euro Bölgesi gayrisafi yurt içi hasılasının son altı yılın en düşük büyüme hızına gerileyerek, 2019 yılında yüzde 0.1 düşüşle yüzde 1.2 düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü.

Euro Bölgesi için 2020 ve 2021 yılına ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 1.5'ten yüzde 1.4'e düşüren IMF, düşüşün nedeni olarak Almanya ve İtalya ekonomilerinde görülen zayıflamayı gösterdi.

IMF, 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nin bu yıl için büyüme öngörüsünü, daha önceki yüzde 1.3 düzeyinden yüzde 1.2'ye revize etti. Euro Bölgesi'nin 2018 büyümesi yüzde 1.9 düzeyindeydi.

Almanya ve İtalya için önceki büyüme tahminlerini revize eden IMF, yavaşlamanın çoğunlukla euro bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'daki zayıf büyüme ve üçüncü büyük ekonomisi İtalya'daki durgunluktan kaynaklandığını ifade etti.

IMF Almanya ekonomisindeki büyüme beklentisini Nisan ayı tahmini olan yüzde 0.8'den yüzde 0.5'e ve İtalyan ekonomisinin de duraklayacağını öngörerek büyüme beklentisini yüzde 0.9'dan yüzde 0.5'e düşürdü.


Uluslararası Para Fonu, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:01 Kaynak: DHA
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