Son Dakika › Dünya › IMF: Finansman koşullarındaki gevşeme ile Türkiye'de düzelme devam ediyor - Son Dakika Dünya
IMF: Finansman koşullarındaki gevşeme ile Türkiye'de düzelme devam ediyor
6 saat önce
Ekonomik Görünüm raporunun yayınlayan IMF Türkiye'deki iyileşme ve Rusya'daki canlılık sayesinde yükselen Avrupa bölgesinin büyüme beklentisini 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,5'a yükseltti
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'deki finansman zorluklarının azalması nedeniyle düzelme sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan IMF Türkiye'deki iyileşme ve Rusya'daki canlılık sayesinde yükselen Avrupa bölgesinin büyüme beklentisini 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,5'a yükseltti. IMF ekim ayındaki raporunda 2020 büyüme tahmininin yüzde 2,4 olarak açıklamıştı. Yine bölgenin 2019 yılı büyümesinin ise yüzde 1,8 olacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:47
Son Dakika Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı