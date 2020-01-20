IMF: Finansman koşullarındaki gevşeme ile Türkiye'de düzelme devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya IMF: Finansman koşullarındaki gevşeme ile Türkiye'de düzelme devam ediyor - Son Dakika Dünya

IMF: Finansman koşullarındaki gevşeme ile Türkiye'de düzelme devam ediyor

6 saat önce

Ekonomik Görünüm raporunun yayınlayan IMF Türkiye'deki iyileşme ve Rusya'daki canlılık sayesinde yükselen Avrupa bölgesinin büyüme beklentisini 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,5'a yükseltti

IMF: Finansman koşullarındaki gevşeme ile Türkiye'de düzelme devam ediyor, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'deki finansman zorluklarının azalması nedeniyle düzelme sürecinin devam ettiğini açıkladı.


Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan IMF Türkiye'deki iyileşme ve Rusya'daki canlılık sayesinde yükselen Avrupa bölgesinin büyüme beklentisini 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,5'a yükseltti. IMF ekim ayındaki raporunda 2020 büyüme tahmininin yüzde 2,4 olarak açıklamıştı. Yine bölgenin 2019 yılı büyümesinin ise yüzde 1,8 olacağı tahmin ediliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Uluslararası Para Fonu, Türkiye, Avrupa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor
AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 01:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: IMF: Finansman koşullarındaki gevşeme ile Türkiye'de düzelme devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]