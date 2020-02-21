IMF / Georgieva : Belirsizlik yeni normal oluyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'in salgını önleme önlemlerinin yeterliliğine bağlı olarak Cocid-19 salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzeinde olumsuz etki yaratabileceğine dikkat çekerek, "Belirsizlik yeni normal olduyor" diye uyardı.

Georgieva, Dubai'de yaptığı konuşmada, 2020'de yüzde 3.3 olarak öngörülen dünya ekonomisindeki büyümenin Covid-19 etkisiyle yüzde 0.1 ile yüzde 0.2 dolayında gerileyebileceğine dikkat çekti.

Georgieva, turizm ve ulaşım sektörünün çoktan salgından etkilendiğini beliterek, global büyümenin Çin'in aldığı önlemler doğrultusunda olumsuz etkilenebileceğini bu nedenle "aceleci önlemler" alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Maliye bakanları ve merkez bankaları için de dünya ekonomisinin; Çin-ABD gerginliği, Covid-19 ve iklim değişikliğinin sebep olduğu felaketler gibi pek çok sok riskle karşı karşıya olduğunun notunu düştü.

Georgieva IMF'nin internet sitesinde, "Belirsizlik yeni normal oluyar" başlıklı yazısında, "Hali hazırda salgın gibi kontrolü elimizde olmayan belirsizlikler varken kaçınabileceğimiz durumlardan yeni belirsizlikler yaratmamalıyız" diye uyardı.

Georgieva, Covid-19 salgınının Çin'e ve global ekonomiye 2020 yılındaki etkisine yönelik kesin projeksiyonlar ortaya komak için çok erken olduğunu söyledi.

IMF'in bir taraftan salgının küresel ekonomiye etkisine bakarken, diğer yandan da Çin'in büyümesine yönelik projeksiyonları gözden geçirdiğinin altını çizen Georgieva, "Hala etkinin V şeklinde olmasını umuyoruz. Ancak U şeklinde bir etkiye dönülmesi ve toparlanmanın beklenenden biraz daha uzun sürmesi gibi farklı senaryoları da dışlamıyoruz" diye konuştu.