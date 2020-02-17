IMF/Georgieva: Covid-19 küresel büyümeye zarar verebilir - Son Dakika
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IMF/Georgieva: Covid-19 küresel büyümeye zarar verebilir

7 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının 2020 yılında küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceği uyarısı yaptı.

IMF/Georgieva: Covid-19 küresel büyümeye zarar verebilir, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının 2020 yılında küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceği uyarısı yaptı.

Georgieva, 2020 yılı ekonomik görünümüne ilişkin konuşmasında, "Herkese, şimdiden erken çıkarımlarda bulunmamalarını öneriyorum. Önümüzde hala çok büyük bir belirsizlik var. Bu aşamada işleri senaryolar üzerinden yürütüyoruz; elimizde henüz projeksiyonlar yok. Bu konuda 10 gün sonra daha netlik olabilir" dedi.

Georgieva, geçen hafta bu konuyla ilgili olarak yaptığı bir açıklamada da, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerinde olası etkilerine ilişkin öngörü yapmak için önümüzdeki iki haftanın önemli olduğunun altını çizmişti.

Çin'de Covid-19 salgınının ortaya çıktığı yer olan Hubei'de sağlık yetkilileri dün 1,933 yeni vaka ve koronavirüs nedeniyle 100 yeni ölüm

olduğunu bildirdi. Buna göre, ölü sayısında 11 Şubat'tan bu yana en düşük artışı oldu. Yetkililerin açıklamalarına göre, anakara Çin genelinde 1,770 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam vaka sayısının 2,048 artışla 70,548'e yükseldiğini açıkladılar.


Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
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