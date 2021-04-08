Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin Küresel Politika Ajandası'na ilişkin açıklamasında, küresel düzeyde sistemik bir borç krizi görmediklerini vurguladı.

Açıklamasında, para politikası yapıcılarına kapsayıcı bir küresel ekonominin yaratılması için "hızlı hareket" etmeye çağıran Georgieva, girişimin üç tamamlayıcı süreçten geçmesi gerektiğine dikkat çekti.