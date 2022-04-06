IMF Gürcistan Temsilcisinden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret - Son Dakika
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IMF Gürcistan Temsilcisinden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret

06.04.2022 12:44
IMF Gürcistan Temsilcisinden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret

Uluslararası Para Fonu (IMF) Gürcistan Temsilcisi Selim Çakır, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek'i ziyaret etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Gürcistan Temsilcisi Selim Çakır, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek'i ziyaret etti.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette, bölge ekonomisi ve ticaretinin durumu konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Odanın çalışmaları hakkında bilgi veren Akyürek, Hopa'nın bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden olduğunu belirterek, "Bölgedeki ticaretin daha ileriye taşınması için oda yönetimi olarak yoğun çaba sarf ediyoruz. Buranın en önemli özelliği bir doğu kavşağı, sınır kenti, liman kenti olması. Biz de bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

Selim Çakır da aslen Hopalı olduğunu, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nın daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiğini aktardı.

Türkiye Gürcistan ekonomik ilişkilerini, Gürcistan ekonomisi üzerinden yakinen takip ettiklerini kaydeden Çakır, "Türkiye, Gürcistan için son derece önemli bir ülke. Türkiye, Gürcistan'ın ithalatında yüzde 20'ye yakın bir pay sahibi. Benzer bir şekilde Türkiye'de çalışan Gürcü işçilerin gönderdiği dövizler önemli bir gelir kaynağı teşkil ediyor. Türkiye'den gelen turistler de ülke ekonomisi için önemli. O anlamda yakından izlediğimiz bir konu." diye konuştu.

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Uluslararası Para Fonu, Selim Çakır, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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