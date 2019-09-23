Son Dakika Haberleri: IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesine tepki
Son Dakika Ekonomi Haber

IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesine tepki

1 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir.

IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesine tepki, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Uluslararası Para Fonu, İYİ Parti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Özkoç'tan, Egemen Bağış'ın büyükelçi olmasına tepki: Hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek
Akşener'den Karamollaoğlu'na yanıt: Biz anahtarız, hem açar hem kilitleriz Karamollaoğlu, Meclis'teki 4 partinin ardından Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek Meral Akşener, AK Parti'yle yakınlaşma iddialarına yanıt verdi: Herhangi bir alışverişimiz yoktur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 09:51:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]