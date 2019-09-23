Son Dakika Haberleri: "IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesi meşruiyet dışı"
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"IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesi meşruiyet dışı"

48 dakika önce

Kaya: "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.


Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Uluslararası Para Fonu, İYİ Parti, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:00 
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