"IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesi meşruiyet dışı"
48 dakika önce
Kaya: "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.
Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:00
ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak Siirt'te 'ışık hadisesi' için yüzlerce kişi toplandı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek