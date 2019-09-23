IMF heyetinin muhalefetle görüşmesi tartışma konusu oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin, kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, IMF heyetinin alışılmış rutin ziyaretleri, tüm üye ülkeler için 12 aylık döngüler içinde bir kez gerçekleştiriliyor.

Söz konusu ziyaretler sırasında IMF uzmanları, önde gelen kamu kuruluşlarına ilaveten iş dünyası, sendika, sivil toplum ve benzeri gruplardan temsilcilerle de görüşmeler yapıyor. Fon yetkilileri, üyelerin ödemeler dengesi gelişmeleri, sermaye hareketleri düzeyi, dış finansman kaynaklarının yeterliliği, uluslararası sermaye piyasalarına erişim olanakları, rezerv düzeyi gibi pek çok konuyu ele alabiliyor.

Görüşmelerin sonunda ise ekonominin durumunu etraflıca değerlendiren bir uzman raporu hazırlanarak, ülke temsilcilerinin uygun görmesi halinde söz konusu rapor yayımlanıyor. Uygun görülmemesi durumunda ise temel bulguların yer aldığı bir basın özeti IMF resmi internet sayfasında paylaşılıyor.

"Farklı görüşmelerde bilgi verilmesi gerekiyor"

IMF'nin, Türkiye'de yapılan tüm görüşmelerde bakanlık ve IMF Türkiye İcra Direktörü ile koordineli çalışması, söz konusu temaslara hükümet temsilcisinin eşlik etmesi gerekiyor. Belirlenen çerçeve dışında farklı bir görüşme yapılacaksa bunun bilgisinin ilgili makamlara iletilmesi esas kabul ediliyor.

Planlı görüşmeler dışında siyasi partilerle toplantı gerçekleştirilecekse, bunun ilgili parti genel merkezinde ve kurallar çerçevesinde yapılması uygun görülüyor.

Basına yansıyan "IMF heyetiyle CHP ve İYİ Parti yetkililerinin gizli görüşmesi" üzerine ise Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, söz konusu toplantıların bilgileri dahlinde olmadığını belirterek, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadelerini kullanmıştı.