IMF, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,25 büyüyeceğini öngördü - Son Dakika

IMF, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,25 büyüyeceğini öngördü

30.03.2021 23:05
IMF, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,25 büyüyeceğini öngördü, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 4,25'e çıkardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 4,25'e çıkardı.

IMF'den yapılan açıklamada, İtalya ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

İtalya'nın salgına verdiği politika tepkisinin genel olarak sağlık krizinin nüfus ve ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmede etkili olduğu belirtilen açıklamada, aşılamanın hızlandırılması ve sağlık krizi azaldıkça, ekonomik toparlanma sürerken desteklerin kademeli olarak azaltılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlık krizinin sona ermesinin ardından bile iş gücü piyasası ve sermaye stokundaki yaraları sınırlamak, daha yeşil, daha akıllı ve daha adil bir ekonomi inşa edilmesi için teşviklerin gerekli olacağı ifade edildi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan güçlü toparlanmaya rağmen gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2020'de yaklaşık yüzde 9 azaldığı anımsatılan açıklamada, konaklama, turizm ve ulaşımın en çok etkilenen sektörler olduğu aktarıldı.

Belirsizlik vurgusu

Açıklamada, İtalyan ekonomisinin görünümünün, salgın ve destek politikalarının seyrine bağlı olduğuna işaret edilerek, aşılama programı ilerledikçe, sosyal mesafe önlemleri devam ettiği ve ekonomik destek sürdürüldüğü sürece ülke ekonomisinin 2021'de yaklaşık yüzde 4,25 büyüyebileceği kaydedildi.

IMF, ocak ayında yayımlanan son tahminlerde İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Söz konusu tahminin "önemli ölçüde belirsizlik" ile çevrelendiğine işaret edilen açıklamada, toparlanma sağlandıkça politikaların iyileştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, geçici politika destekleri sona erdiğinde bankaların kredi kalitesinin zayıflamasının beklendiği, ancak toparlanma sürecini desteklemek için potansiyele sahip firmalara kredi akışını sürdürmenin önemli olduğu ifade edildi.

IMF'nin açıklamasında, kapsamlı bir vergi reformunun büyümeyi ve kapsayıcı ekonomiyi teşvik edeceği kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, İtalya, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,25 büyüyeceğini öngördü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım Letonya'da Davis Ikaunieks, kardeşi Janis yerine oyuna girdi Letonya'da Davis Ikaunieks, kardeşi Janis yerine oyuna girdi 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı
Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek         
00:16
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu         
00:03
Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı         
23:22
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol         
22:37
Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü         
22:16
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış         
21:20
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi         
20:47
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 00:26:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: IMF, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,25 büyüyeceğini öngördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei