IMF, Japon ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini güncelledi - Son Dakika
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IMF, Japon ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini güncelledi

08.04.2022 06:09
IMF, Japon ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini güncelledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini revize etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini revize etti.

Kurumun, Japon otoriteleriyle müzakereler sonucu bu ay güncellediği son raporuna göre IMF, Japonya ekonomisinin büyüme tahminini düşürdü.

Buna göre yükselen petrol fiyatları ve Ukrayna- Rusya savaşının etkisiyle Ocak 2022'deki yüzde 3,3'lük büyüme tahmini yüzde 2,4'e çekildi.

Ülke içi tüketimin "sıçrama" etkisi oluşturabileceğine işaret edilen raporda, "yüksek emtia fiyatları nedeniyle iç talep muhtemelen daha yavaş toparlanacak" ifadesi kullanıldı.

Dış piyasa taleplerinin "jeopolitik riskler" nedeniyle etkileneceğine vurgu yapılan raporda, Japonya'ya "yakın dönem mali politikalarında çabukluk ve esneklik" tavsiyesinde bulunuldu.

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Uluslararası Para Fonu, Japonya, Ukrayna, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IMF, Japon ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini güncelledi - Son Dakika


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