IMF konut fiyatlarından endişeli

IMF, konut fiyatlarında olası bir sert düşüşün makroekonomik performansı ve finansal istikrarı olumsuz etkileyeceğini duyurdu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı