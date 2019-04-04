IMF konut fiyatlarından endişeli
1 saat önce
IMF, konut fiyatlarında olası bir sert düşüşün makroekonomik performansı ve finansal istikrarı olumsuz etkileyeceğini duyurdu.
IMF, konut fiyatlarında olası bir sert düşüşün makroekonomik performansı ve finansal istikrarı olumsuz etkileyeceğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:29
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