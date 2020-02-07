Son Dakika › Dünya › IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir - Son Dakika Dünya
IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir
17 dakika önce
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamaya göre Körfez Arap ülkeleri gerekli mali reformları yapmazsa, sahip oldukları refah karbon yakıtlardan elde ettikleri gelirlerin azalması ile önümüzdeki 15 yılda tükenebilir.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre Körfez Arap ülkeleri gerekli mali reformları yapmazlarsa, sahip oldukları refah, karbon yakıtlardan elde ettikleri gelirlerin azalması ile önümüzdeki 15 yılda tükenebilir.
Altı ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) bugünkü toplam varlığı IMF tarafından 2 trilyon dolar olarak değerlendiriliyor. Bu rakam küresel petrol arzının beşte birine denk geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:55
Son Dakika Beyaz Saray: El Kaide lideri Kasım el-Rimi, Yemen'de öldürüldü Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yapıldı Çin'de iPhone telefonları üreten fabrikanın çalışanları iki haftaya kadar karantinaya alınacak Cinsel tacize uğradığını yıllar sonra fark etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı