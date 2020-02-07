IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir - Son Dakika Dünya

IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir

17 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamaya göre Körfez Arap ülkeleri gerekli mali reformları yapmazsa, sahip oldukları refah karbon yakıtlardan elde ettikleri gelirlerin azalması ile önümüzdeki 15 yılda tükenebilir.

IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre Körfez Arap ülkeleri gerekli mali reformları yapmazlarsa, sahip oldukları refah, karbon yakıtlardan elde ettikleri gelirlerin azalması ile önümüzdeki 15 yılda tükenebilir.


Altı ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) bugünkü toplam varlığı IMF tarafından 2 trilyon dolar olarak değerlendiriliyor. Bu rakam küresel petrol arzının beşte birine denk geliyor.

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Uluslararası Para Fonu, Körfez, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:55 
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