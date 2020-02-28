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IMF: Koronavirüs nedeniyle büyüme tahminleri düşürülebilir
27 dakika önce
Koronavirüs salgını her geçen yeni bir coğrafyada, yeni bir ülkede ortaya çıkarken; IMF'den küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilebileceğine yönelik bir açıklama geldi.
Koronavirüs salgını her geçen yeni bir coğrafyada, yeni bir ülkede ortaya çıkarken; IMF'den küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilebileceğine yönelik bir açıklama geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:19
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