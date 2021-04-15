IMF, Kovid-19 salgınının Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi daha yoksullaştıracağını öngördü - Son Dakika

IMF, Kovid-19 salgınının Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi daha yoksullaştıracağını öngördü

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisinin, Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa iteceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisinin, Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa iteceği tahmininde bulundu. IMF tarafından Sahra Altı Afrika'nın ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan raporda, aşılamanın kıta ülkelerinin sağlık harcamalarının yüzde 50 artmasına yol açacağı aktarıldı. Raporda, "Sahra Altı Afrika, 2021'de dünyanın en yavaş büyüyen bölgesi olacak." denilirken, geçen yıl kaydedilen yüzde 1,9 küçülmenin ardından bu yıl yüzde 3,4 büyüme beklendiği belirtildi. Bölgedeki aşırı yoksulların sayısının 32 milyon artmasının beklendiği vurgulanan raporda, kişi başına milli gelirin birçok ülkede 2025 yılına kadar salgın öncesi seviyelere dönmeyeceği ifade edildi. Yaklaşık 4,4 milyon Kovid-19 vakasının görüldüğü kıtada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 bini aşmış durumda.

Son Dakika

Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu

Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor