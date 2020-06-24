IMF küresel büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika

IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan ayında bu yıl için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini, Kovid-19 salgının ekonomide oluşturduğu etkinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 4,9'a yükselltti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan ayında bu yıl için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini, Kovid-19 salgının ekonomide oluşturduğu etkinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 4,9'a yükselltti.

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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Benzeri olmayan bir kriz, belirsiz bir toparlanma" başlığıyla güncelledi.

Raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 küçüleceği tahmin edildi. IMF, nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin yüzde 3 daralacağını öngörmüştü.

Kovid-19 salgınının bu yılın ilk yarısında ekonomik faaliyet üzerinde beklenenden daha olumsuz bir etkisi olduğuna işaret edilen raporda, toparlanmanın daha önce tahmin edilenden daha kademeli olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, küresel ekonominin 2021'de ise yüzde 5,4 büyüyeceği tahmin edildi. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 5,8 olarak açıklanmıştı.

Belirsizlik normalden daha yüksek

Salgının olumsuz etkilerinin özellikle düşük gelirli hane halkları üzerinde daha ağır hissedildiği belirilen raporda, 1990'lardan bu yana dünyada aşırı yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye attığı ifade edildi.

Raporda, belirsizliğin normalden daha yüksek olduğuna dikkat çekilerek, tüm ülkelerin sağlık sistemleri için yeterli kaynağı sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

Salgına karşı tecrit önlemlerinin gerektiği durumlarda ekonomi politikalarının hane halklarının gelir kayıplarını hafifletmeye devam etmesi ve şirketlere destek sağlaması gerektiğinin vurgulandığı raporda, ekonomiler normalleşmeye başladığında ise desteklerin kademeli olarak kaldırılması gerektiği aktarıldı.

Politika yapıcıların salgının ötesinde nihai toparlanmayı tehlikeye sokan ticaret ve teknoloji gerilimlerini çözmek için iş birliği yapması gerektiği belirtilen raporda, uluslararası toplumun temel malzeme ve koruyucu ekipmanların küresel stoklarını oluşturarak, araştırmaları finanse ederek ve halk sağlığı sistemlerini destekleyerek bu felaketin tekrarlanmasının önüne geçmesi gerektiği ifade edildi.

Avro Bölgesi ekonomisi için yüzde 10,2'lik küçülme beklentisi

IMF'nin raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, daha önce yüzde 5,9 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8 daralacağı öngörüldü. Ülke ekonomisine ilişkin 2021'e ait büyüme beklentisi ise yüzde 4,7'den yüzde 4,5'e düşürüldü.

Avro Bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 10,2 küçüleceği tahmin edilirken, 2021'de yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. Bölge ekonomisinin daha önce bu yıl yüzde 7,5 daralacağı, gelecek yıl ise 4,7 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde eksi 7'den yüzde eksi 7,8'e düşürülürken, 2021 için yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e yükseltildi. Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilen ülkelerden İtalya'nın ise bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde eksi 9,1'den yüzde eksi 12,8'e çekilirken, 2021'de yüzde 4,8'den yüzde 6,3'e çıkarıldı.

Fransa ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde eksi 7,2'den yüzde eksi 12,5'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,5'ten yüzde 7,3'e yükseltildi. İspanya'nın bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde eksi 8'den yüzde eksi 12,8'e çekildi ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 6,3'e çıkarıldı.

İngiltere için 2020 büyüme tahmini ise yüzde 6,5'ten yüzde eksi 10,2'ye düşürülürken, 2021 beklentisi yüzde 4'ten yüzde 6,3'e yükseltildi. Japonya'nın büyüme tahminleri ise yüzde bu yıl için yüzde eksi 5,2'den yüzde eksi 5,8'e ve gelecek yıl için yüzde 3'ten 2,4'e revize edildi.

Söz konusu revizyonlarla, gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2020 için yüzde eksi 6,1'den yüzde eksi 8'e indirilirken, 2021 için yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e çıkarıldı.

Gelişmekte olan ekonomiler için yüzde 3'lük küçülme öngörüldü

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi, yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldü. Çin ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 9,2'den yüzde 8,2'ye çekildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde eksi 4,5'e revize edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 7,4'ten yüzde 6'ya düşürüldü.

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde eksi 5,5'ten yüzde eksi 6,6'ya çekilirken, gelecek yıla ait büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 4,1'e yükseltildi.

Bu yılki büyüme beklentisi yüzde eksi 5,3'ten yüzde eksi 9,1'e revize edilen Brezilya ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,6'ya çıkarıldı.

Bu revizyonlarla, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2020 için yüzde eksi 1'den yüzde eksi 3'e çekildi ve 2021 için yüzde 6,6'dan yüzde 5,9'a düşürüldü.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerde değişikliğe gidilmezken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF küresel büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika Ekonomi

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