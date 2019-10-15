IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürdü
29 dakika önce
2019 yılı için küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,2'den yüzde 3'e çeken IMF, mali hareket alanı olan ülkelere bunu kullanmaları çağrısını tekrarladı.
2019 yılı için küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,2'den yüzde 3'e çeken IMF, mali hareket alanı olan ülkelere bunu kullanmaları çağrısını tekrarladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:22
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