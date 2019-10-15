Son Dakika Haberleri: IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürdü
Son Dakika Ekonomi IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürdü

IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürdü

29 dakika önce

2019 yılı için küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,2'den yüzde 3'e çeken IMF, mali hareket alanı olan ülkelere bunu kullanmaları çağrısını tekrarladı.

IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürdü, System.String[]

2019 yılı için küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,2'den yüzde 3'e çeken IMF, mali hareket alanı olan ülkelere bunu kullanmaları çağrısını tekrarladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İç hat uçak biletlerinde 450 TL olan tavan fiyat uygulaması başladı
Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]