Son Dakika Haberleri: Imf: Küresel Ekonomik Büyüme Hız Kaybetmeye Başladı

Imf: Küresel Ekonomik Büyüme Hız Kaybetmeye Başladı

1 saat önce

– Uluslararası Para Fonu (IMF), Pazartesi günü yayınladığı raporda, 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı yapıldı.

Imf: Küresel Ekonomik Büyüme Hız Kaybetmeye Başladı, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF), Pazartesi günü yayınladığı raporda, 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı yapıldı.

Raporda, IMF'nin son üç aydaki ikinci aşağı yönlü revizyon yaptığına işaret edilerek, küresel büyümenin 2019 yılında yüzde 3.5 ve 2020 yılı için yüzde 3.6 olacağı öngörülüyor.

IMF Araştırma Bölümü Başkanı Gita Gopinath, "Küresel büyüme sağlıklı bir şekilde büyüyor ancak büyüme hızında bir yavaşlama görüyoruz" dedi ve görülen yavaşlamanın küresel ekonomikdeki aşağı yönlü riskler sebepli olduğunu ekledi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel ölçekte bir ekonomik gerilemeye işaret eden bir bulgu olmadığını ancak küresel büyüme konusundaki endişelerin arttığını söyledi.

Öngörüyü aşağı çeken etkenler arasında, anlaşmasız bir Brexit, Çin'in ekonomik büyümesinde görülen yavaşlama ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları gösteriliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası Para Fonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak Galatasaraylı Yöneticiler, Alan Transferini Bitirmek İçin Dubai'ye Gitti

Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 18:16:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Imf: Küresel Ekonomik Büyüme Hız Kaybetmeye Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]