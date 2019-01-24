Son Dakika Haberleri: Imf/lagarde: Çin Büyümesinde Yavaşlama Hız Kazanırsa Küresel Ekonomiye Zarar Verir

Imf/lagarde: Çin Büyümesinde Yavaşlama Hız Kazanırsa Küresel Ekonomiye Zarar Verir

7 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Çin'in ekonomik büyümesinde görülen yavaşlama hızının artarak sürmesi durumunda, küresel ekonominin istikrarına zarar verebileceği uyarısı yaptı.

Imf/lagarde: Çin Büyümesinde Yavaşlama Hız Kazanırsa Küresel Ekonomiye Zarar Verir, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Çin'in ekonomik büyümesinde görülen yavaşlama hızının artarak sürmesi durumunda, küresel ekonominin istikrarına zarar verebileceği uyarısı yaptı.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Lagarde, risklerin kontrol altında olduğunu ve henüz doğrudan bir tehlike olmadığını söyledi.

Çin'in ekonomik büyümesindeki yavaşlamanın normal olduğunu ve Çinli yetkililerce kontrol altında tutulduğunu düşündüğünü söyleyen Lagarde, "Yavaşlama hızı artarsa, hem iç piyasada hem de küresel piyasalarda sistemli bir şekilde zarara yol açacaktır" dedi.

Lagarde, Salı günü risklerin büyüklüğünün yavaşlama hızındaki artışla birlikte arttığını ve istikrarsızlığın altı aylık bir dönemde önemli ölçüde arttığını söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

Ekonomi
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