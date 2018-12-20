Son Dakika Haberleri: IMF / Lagarde: Güney Afrika'nın Finansal Destek Talebi Olmadı

IMF / Lagarde: Güney Afrika'nın Finansal Destek Talebi Olmadı

4 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Güney Afrika'nın IMF'den bir finansal yardım programı talebi olmadığını söyledi.

IMF / Lagarde: Güney Afrika'nın Finansal Destek Talebi Olmadı, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Güney Afrika'nın IMF'den bir finansal yardım programı talebi olmadığını söyledi.

Güney Afrika'da büyümenin bu yıl yüzde 1.0'in altına kalmasının beklenmesi ve işsizliğin rekor düzeylere yaklaşması, IMF'ten finansal destek talep edilebileceği yolunda yorumlara neden olmuştu.

Lagarde, Güney Afrika'da yaptığı açıklamada, "Herhangi bir finansal  desteği veya bir programı tartışmak için burada değilim. Bu yönde herhangi bir talep almadık" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:02 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz FED, Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı Son Dakika! İsrail'den Suriye'deki Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: Saldırılarımızı Artıracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 15:05:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IMF / Lagarde: Güney Afrika'nın Finansal Destek Talebi Olmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]