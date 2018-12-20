IMF / Lagarde: Güney Afrika'nın Finansal Destek Talebi Olmadı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Güney Afrika'nın IMF'den bir finansal yardım programı talebi olmadığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Güney Afrika'nın IMF'den bir finansal yardım programı talebi olmadığını söyledi.



Güney Afrika'da büyümenin bu yıl yüzde 1.0'in altına kalmasının beklenmesi ve işsizliğin rekor düzeylere yaklaşması, IMF'ten finansal destek talep edilebileceği yolunda yorumlara neden olmuştu.



Lagarde, Güney Afrika'da yaptığı açıklamada, "Herhangi bir finansal desteği veya bir programı tartışmak için burada değilim. Bu yönde herhangi bir talep almadık" diye konuştu. - İstanbul

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