Imf/lagarde: Kadınları Güçlendirmek Dünya Ekonomisi İçin Çok Önemli

– Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı mesajda, cinsiyet eşitliği ve cinsel tacize dikkat çekerek, kadınları desteklemenin dünya ekonomisi için "çok önemli" olduğunu vurguladı.

– Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı mesajda, cinsiyet eşitliği ve cinsel tacize dikkat çekerek, kadınları desteklemenin dünya ekonomisi için "çok önemli" olduğunu vurguladı.



Lagarde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, daha geniş kapsamda cinsiyet eşitliği için verilen mücadeleye daha yakından bakma şansı sunuyor. Her yıl kutlanan bu günün kökleri yüzyıldan daha uzun bir süreye uzanıyor; ancak, çoğunlukla kadınlara az maaş ödenen ya da erkeklere göre daha alt düzey pozisyonlarda çalışma şansı sunulan şirketlerde sıkça karşılaşılan, eşit olmayan kurallardan cinsel tacize kadar, kadınlara sunulan fırsatlar ve kadına yönelik davranışlar konusundaki odağını kaybetmedi.



"Eşit ve adil olmayan yaklaşımlar kadınları ötekileştirebilir ve yararlı bireyler olarak topluma ve ekonomiye katkıda bulunmalarını engelleyebilir. Fakat kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduklarından emin olan organizasyon ve örgütleri gördükçe, yasa yapıcıların da bu konuda kritik bir role sahip olduklarını düşünüyorum. Söz konusu yetkililer eğitim, sağlık hizmetleri, güvenli ulaşım, tacize karşı yasal koruma, finans ve esnek çalışma koşulları gibi kadınlara tatmin edici yaşam koşulları sağlanmasında yardımcı olabilirler.



"IMF bu tarz önlemlerin üye ülkelerinde alınmasını destekliyor ve bu çerçevede söz konusu ülke politikalarının kadınları nasıl etkilediği konusunda yönetimlerle birlikte çalışıyor. Son yıllarda özellikle kadınların güçlendirilmesine verdiğimiz önemi arttırdık çünkü etik çerçevenin yanında, kadınların desteklenmesi ve güçlendirilmesinin IMF'in uzmanlığının da yattığı makroekonomik istikrar ve kapsayıcı büyümede kaybedilmiş bir fırsatı temsil ettiğini düşünüyoruz.



"Araştırmamız, kadın istihdamının erkek istihdamıyla aynı düzeyde olması durumunda ekonomilerin daha güçlü ve ekonomik büyümenin de daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Son öngörülerimiz, değerlendirmemizde cinsiyet eşitliği kapsamında en aşağıda olan ülkelerde cinsiyet eşitliği sağlanmasının ülke Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sını (GSYH) ortalama olarak yüzde 35 artırabileceğini ve söz konusu artışın 7 veya 8 yüzde puanının da cinsiyet çeşitliliğinden elde edilen verimlilik kazanımları olacağını ortaya koyuyor. Bir şirketin yönetim kurulu üye sayısını bozmadan üst düzey yönetimine bir kadın eklemek, varlıklarda yüzde 8 ila 13 baz puan artış sağlayabilir. Bankalar ve finansal denetimciler üst düzey pozisyonlarda kadınların katılımını arttırırsa bankacılık sektörü de daha istikrarlı olabilir.



"IMF'nin 189 üye ülkesi her gün çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor; ancak, kadınların güçlendirilmesi konusu, eşitlik ve farklılığı destekleyenlerin ve daha kapsayıcı toplumlar ve ekonomilerin oluşmasını talep edenlerin ortak paydası olmaya devam ediyor. Eğer bunu başarabilirsek hepimiz kazanacağız." - İstanbul

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