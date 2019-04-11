IMF Lagarde: Kripto Paralar Sistemi Sarsıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların mevcut finansal sistemini sarstığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların mevcut finansal sistemini sarstığını söyledi.



Lagarde "Yenilikçilerin rolü ve dağıtılmış veritabanı teknolojilerini kullanan herşey, bunlara ister kriptopara, ister varlıklar, para birimleri ya da başka bir şey deyin, açıkça sistemi sarsıyor" dedi.



IMF Başkanı, finansal endüstride bu ölçekte meydana gelen değişikliklere mutlaka yasal düzenlemelerin eşlik etmesi gerektiğini vurguladı.



Lagarde "Sisteme çok fazla etki edip ihtiyacımız olan istikrarı bozacak yenilikler istemiyoruz" dedi.



Bankacılık sektörüne adeta zorla giren bazı teknoloji şirketlerinin yasal düzenlemelere tabi olmaları gerektiğini kaydeden Lagarde ekledi, "Tam olarak güvenilir olabilmeleri için hesap verebilir olmaları gerekiyor."



Lagarde'ın açıklamaları Washington'da düzenlenen IMF Bahar Toplantıları'nda yer alan dünya para ve ödeme sistemlerinde meydana gelen değişimleri konu alan bir panelin ardından geldi. IMF Başkanı daha önce merkez bankalarında finansal piyasalarda meydana gelen değişimleri takip edebilmeleri için dijital paraları araştırmaya teşvik etmişti.



Başta Bitcoin olmak üzere bir çok kripto para merkezsizleşmiş durumda ve herhangi bir merkezi otorite tarafından kontrol edilmiyor. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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