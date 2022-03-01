IMF: Lübnan bankalarındaki finansal kayıplara ilişkin gerçekler halka anlatılmalı - Son Dakika
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IMF: Lübnan bankalarındaki finansal kayıplara ilişkin gerçekler halka anlatılmalı

01.03.2022 22:52
IMF: Lübnan bankalarındaki finansal kayıplara ilişkin gerçekler halka anlatılmalı

Lübnan'da temaslarını sürdüren Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Lübnan bankalarındaki finansal kayıplara ilişkin gerçeklerin halka anlatılması gerektiğini belirtti.

Lübnan'da temaslarını sürdüren Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Lübnan bankalarındaki finansal kayıplara ilişkin gerçeklerin halka anlatılması gerektiğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Ernesto Rigo Ramirez başkanlığındaki IMF heyetini başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Avn, bir süredir hükümetin, ülkedeki ekonomik krize köklü çözüm bulmak ve banka ile finans sektöründeki iyileştirmelerin önünü açmak için üzerinde çalıştığı ancak uygulamaya konulamayan ekonomik reforma değindi.

Avn, "Yetkililerin kaygılarından dolayı tamamlanamayan ekonomik ve finansal iyileştirme planının uzatılması Lübnan'ın çıkarına değildir." dedi.

IMF heyeti de özelikle Lübnan Merkez Bankası'ndaki hesaplar başta olmak üzere bankalardaki finansal kayıplara ilişkin gerçeklerin Lübnan halkına bildirilmesi gerektiğini belirtti.

Heyettekiler de ekonomiyi iyileştirme planındaki gecikmenin Lübnan'ın çıkarlarıyla örtüşmediğini vurguladı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Dolardaki artış ve Lübnan Merkez Bankasının sübvanseyi kaldırmasıyla birlikte Haziran 2021'den bu yana akaryakıt fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor.

Ülkedeki ekonomik krizden önce asgari ücret yaklaşık 440 dolar civarındayken bugün, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

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Uluslararası Para Fonu, Lübnan, Finans, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IMF: Lübnan bankalarındaki finansal kayıplara ilişkin gerçekler halka anlatılmalı - Son Dakika


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