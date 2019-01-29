Son Dakika Haberleri: Imf: Malta'da Gelişen Kripto Para Sektörü Önemli Riskler Oluşturuyor

Imf: Malta'da Gelişen Kripto Para Sektörü Önemli Riskler Oluşturuyor

1 saat önce

– Uluslararası Para Fonu (IMF), Malta'da gelişen kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerinin "önemli riskler" oluşturduğu uyarısını yaptı.

Imf: Malta'da Gelişen Kripto Para Sektörü Önemli Riskler Oluşturuyor, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF), Malta'da gelişen kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerinin "önemli riskler" oluşturduğu uyarısını yaptı.

Kripto para birimleri yaptırımları ve adaptasyonunda öncü ülkelerden olan Malta, geçen yıl boyunca Binance, Okex ve Bitbay gibi kripto para birimleri sektörünün önemli şirketlerinin dikkatini çekmiş ve uygulamaya koyduğu kripto para yasalarıyla "Blockchain Adası" unvanını elde etmişti.

Malta'da gelişen kripto para birimleri sektörünün, söz konusu teknolojilerin kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasal olmayan eylemlerde kullanılma ihtimalleri sebebiyle endişe verici olduğuna dikkat çeken IMF, finans ve oyun sektörleriyle beraber blockchain endüstrisinin kara para aklama karşıtı (AML) çabalara, çeşitli tehditlerle oluşturduğu uyarısını yaptı.

Times of Malta'da yer alan habere göre IMF, Malta yetkililerine kripto para ve blockchain sektöründe hizmet veren şirketlerin AML standartlarına uyduklarından emin olma çağrısı yaptı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:17 Kaynak: DHA

Uluslararası Para Fonu, Ekonomi
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