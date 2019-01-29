Imf: Malta'da Gelişen Kripto Para Sektörü Önemli Riskler Oluşturuyor
1 saat önce
– Uluslararası Para Fonu (IMF), Malta'da gelişen kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerinin "önemli riskler" oluşturduğu uyarısını yaptı.
– Uluslararası Para Fonu
(IMF), Malta
'da gelişen kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerinin "önemli riskler" oluşturduğu uyarısını yaptı.
Kripto para birimleri yaptırımları ve adaptasyonunda öncü ülkelerden olan Malta, geçen yıl boyunca Binance, Okex ve Bitbay gibi kripto para birimleri sektörünün önemli şirketlerinin dikkatini çekmiş ve uygulamaya koyduğu kripto para yasalarıyla "Blockchain Adası" unvanını elde etmişti.
Malta'da gelişen kripto para birimleri sektörünün, söz konusu teknolojilerin kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasal olmayan eylemlerde kullanılma ihtimalleri sebebiyle endişe verici olduğuna dikkat çeken IMF, finans ve oyun sektörleriyle beraber blockchain endüstrisinin kara para aklama karşıtı (AML) çabalara, çeşitli tehditlerle oluşturduğu uyarısını yaptı. Times
of Malta'da yer alan habere göre IMF, Malta yetkililerine kripto para ve blockchain sektöründe hizmet veren şirketlerin AML standartlarına uyduklarından emin olma çağrısı yaptı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:17 Kaynak: DHA
Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor
Döner ve Köfte Standardında Değişiklik Yapıldı
Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor
Benzine Bu Gece Yarısından İtibaren 15-17 Kuruş Arasında İndirim Bekleniyor