– Uluslararası Para Fonu
'na (IMF) bağlı IMF News Baş Editörü Camilla Lund Andersen, iyi pozisyonlarda, "verimli kadın çalışan eksikliğinin" büyük bir "potansiyel kaybına" yol açacağı uyarısı yaptı.
Andersen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
için yayınladığı mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bir kız çocuğu olarak dünyaya geldiyseniz, haklarınız için mücadele vermek zorundasınız. Haklarınız olmadan ayrımcılığa maruz kalmanın yanında, ihtiyacınız olan eğitim ve sağlık hizmetini alamaz, verimli bir çalışan olamaz ve böylelikle yüksek maaş veren bir işte çalışamazsınız. Yüksek pozisyonlarda verimli kadın çalışan eksikliği, yüksek bir potansiyel kaybına neden olur.
"Çoğu ülkede son yıllara kadar cinsiyet hakkında bilinen yanlışların düzeltilmesi, düşük bir önceliğe sahipti. Fakat şu an, yasa yapıcıların kadınları desteklemenin etik bakış açısı yanında, ekonomik anlamda da gerekliliğini fark etmelerinin oluşturduğu yenilenen bir ivme mevcut; yine de sağlanan gelişme oldukça yavaş ilerliyor. Politik beyanlar eğitim, maddi olarak karşılanabilir çocuk bakımı ve iş piyasasında uygulanması gereken önlemlerle desteklenmedikçe, bir anlam ifade etmiyor. Toplumda sabit olarak yer edinen genelleştirmeler, kadınları yüzyıllardır var olan bakıcı rolüne hapsediyor. Eşitlik destekçisi olarak görülen İzlanda
'da bile Başbakan Katrin Jakobsdottir'in cinsiyet eşitliğinin 'sosyal altyapısı' olarak tabir ettiği uygulamayı başlatmak için sıkı eylemler alınması gerekmişti.
"Umudu kaybetmek kolay; ancak, küçük değişiklikler bile şaşırtıcı derecede güçlü olabilir. Hindistan
'da kadınlara sağlanan başlangıç sermayesi ve eğitimler, birçoğunun fakirliği yenmesinde olanak sağladı. Wall Street
'te, State Street isimli kurumsal yatırım şirketinin, yönetim kurullarında kadın olmayan şirketlere çağrısı, yönetim kurullarında kadınların olmadığı şirketlerinin dörtte üçünün harekete geçmesini sağladı.
"Kız çocuklarının eğitim haklarını savunan Malala Yousafzai ve finansal elit kesimin iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini talep eden Greta Thunberg gibi cesur genç kadınlar, yeni jenerasyonun seslerini duyuracakları konusunda bize umut veriyor. Dünyanın kadınlarına ihtiyacı var." - İstanbul