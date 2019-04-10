IMF'nin Küresel Büyüme Öngörüsünü Düşürmesiyle Asya Piyasaları Düştü
24 dakika önce
– Asya hisse senedi piyasaları Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2019 yılı için küresel büyüme öngörüsünü yüzde 3.5'ten yüzde 3.3'e çekmesiyle düştü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:25 Kaynak: DHA
– Asya
hisse senedi piyasaları Uluslararası Para Fonu
'nun (IMF) 2019 yılı için küresel büyüme öngörüsünü yüzde 3.5'ten yüzde 3.3'e çekmesiyle düştü.
Yatırımcılar ayrıca Japonya Merkez Bankası
Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ilerleyen saatlerde yapacağı açıklamayı bekliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
Kospi Composite yüzde 0.12 artarken,
Nikkei yüzde 0.53, Shanghai
Composite yüzde 0.38,
Hang Seng yüzde 0.34 düştü,
Shenzen Composite ve S&P bir değişim göstermedi.
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