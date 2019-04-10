Son Dakika Haberleri: IMF'nin Küresel Büyüme Öngörüsünü Düşürmesiyle Asya Piyasaları Düştü

IMF'nin Küresel Büyüme Öngörüsünü Düşürmesiyle Asya Piyasaları Düştü

24 dakika önce

– Asya hisse senedi piyasaları Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2019 yılı için küresel büyüme öngörüsünü yüzde 3.5'ten yüzde 3.3'e çekmesiyle düştü.

IMF'nin Küresel Büyüme Öngörüsünü Düşürmesiyle Asya Piyasaları Düştü, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2019 yılı için küresel büyüme öngörüsünü yüzde 3.5'ten yüzde 3.3'e çekmesiyle düştü.

Yatırımcılar ayrıca Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ilerleyen saatlerde yapacağı açıklamayı bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Kospi Composite yüzde 0.12 artarken,

Nikkei yüzde 0.53,

Shanghai Composite yüzde 0.38,

Hang Seng yüzde 0.34 düştü,

Shenzen Composite ve S&P bir değişim göstermedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:25 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Japonya, Uluslararası Para Fonu, Asya, Ekonomi
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