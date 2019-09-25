IMF'nin yeni başkanı belirlendi

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı.

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