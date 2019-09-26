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IMF'nin yeni başkanı belirlendi

32 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.

IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi.

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

IMF'nin yeni başkanı belirlendi

Uluslararası Para Fonu, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:17 Kaynak: AA
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