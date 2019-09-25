Son Dakika Haberleri: IMF'nin yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva
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IMF'nin yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva

51 dakika önce

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva oldu. IMF tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, başkanlık için tek aday olan Dünya Bankası’nın 2 numarası Kristalina Georgieva'nın görevi devralacağı resmi olarak duyuruldu.

IMF'nin yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva, System.String[]

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva oldu.


IMF tarafından yapılan açıklamada, başkanlık için tek aday olan Dünya Bankası'nın 2 numarası Kristalina Georgieva'nın görevi devralacağı resmi olarak duyuruldu.

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Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:30 
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