IMF'nin yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva oldu. IMF tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, başkanlık için tek aday olan Dünya Bankası’nın 2 numarası Kristalina Georgieva'nın görevi devralacağı resmi olarak duyuruldu.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva oldu.
IMF tarafından yapılan açıklamada, başkanlık için tek aday olan Dünya Bankası'nın 2 numarası Kristalina Georgieva'nın görevi devralacağı resmi olarak duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:30
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